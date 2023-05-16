Если бы у россиян были доказательства, они бы их показали, уверен Игорь Романенко.

Россияне запустили новый фейк о якобы уничтожении американского ЗРК Patriot в Украине ночью 16 мая.

Уверенность в том, что информация об этом не соответствует действительности, высказал генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Если бы у них были доказательства, они бы их показали", - заявил он.

Генерал отметил, что ночью 16 мая украинская система ПВО успешно отбила тяжелейший удар РФ, раньше россияне атак подобного рода не совершали:

"Специалисты называют такой удар "звездный"… Россияне пытались ударить по столице со всех сторон, на различных высотах, различными целями, которые шли на различных скоростях. Их траектории полета рассчитывались таким образом, что запускались они в разное время, но должны были прилететь к цели одновременно".

Удар по Киеву ракетами "Кинжал" 16 мая - подробности

Как сообщал УНИАН, российские войска атаковали Украину около 03:30 16 мая. Сообщалось, что РФ запустила ракеты и дроны сразу с нескольких направлений (северное, южное и восточное).

Всего РФ ударила 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования ( "Калибр", "Кинжал", С-400 "Искандер-М").

В ВС ВСУ заявили, что все шесть российских ракет Х-47 "Кинжал" были запущены в сторону Киева и успешно уничтожены.

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