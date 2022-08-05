Компания "Нибулон", генеральный директор которой Алексей Вадатурский на днях погиб в результате ракетного удара россиян по Николаеву, в начале широкомасштабного вторжения предоставила свои баржи, чтобы загородить вход в акваторию города.
Об этом во время Всеукраинского телемарафона сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Он сделал много для города и для Украины в аграрном секторе и судостроении. Он помогал в том числе и в защите города по перекрытию захода в нашу акваторию николаевскую. Именно он перегородил за свой счет, своими баржами потенциальный вход в город", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 31 июля оккупанты в очередной раз массированно обстреляли ракетами Николаев.
Одна за ракет попала в дом гендиректора ООО СП "Нибулон", Героя Украины Алексея Вадатурского. Погиб владелец дома и его жена.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что гибель известного бизнесмена была не случайностью, а преднамеренным убийством.
А кремлевские пропагандисты Маргарита Симоньян и Борис Рожин фактически подтвердили, что Вадатурского целенаправленно убили.
По словам председателя Николаевского облсовета Анны Замазеевой, перед гибелью Вадатурский планировал посетить Турцию.