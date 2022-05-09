Глава Николаевской ОВА рассказал о неожиданном поступке некоторых оккупантов.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что некоторые российские пилоты специально стреляют по полям, вероятно, чтобы снизить число жертв.

Об этом Ким сообщил в утреннем видеообращении.

"По перехватам есть такая информация у нас, что, оказывается, некоторые русские, которые умеют думать, в частности это пилоты, часто отстреливались специально в поле, чтобы не выполнять преступных приказов. Спасибо, оказывается и такие люди там есть, которые думают. Так и делайте, правильно, никого не слушайте", - рассказал он.

Ким также проинформировал, что жителям Николаева уже начала подаваться в краны техническая вода. Пить ее категорически запрещено.

Как известно, несколько недель в городе нет централизованного водоснабжения из-за повреждения обстрелами трубы на границе Николаевской и Херсонской областей.

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