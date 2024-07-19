Сообщается, что наибольшая угроза будет для левого берега столицы.

Уничтожить дамбу Киевской ГЭС ударом извне невозможно, заверили сразу несколько источников в разных структурах Сил обороны Украины. Это не означает, что плотина является неуязвимой на 100%. Некоторые повреждения возможны, но Киев не накроет водяным валом, передает LIGA.net.

"Даже ракетой (уничтожить невозможно - УНИАН). Разрушение плотины Киевской ГЭС возможно только с помощью ядерного взрыва", - заявил глава пресс-службы Укргидропроекта Владислав Рябенко.

В Укргидроэнерго заверили, что "разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения ракетой не так просто".

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Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что все Днепровские ГЭС проектировались таким образом, чтобы выдерживать вероятные прямые ракетные удары: "Взорвать такие сооружения можно только изнутри. Как, например, это сделали с Каховской ГЭС. Другой пример - плотина ДнепроГЭС в Запорожье, которую обстреляли россияне. Да, она пострадала, генерации нет. Но разрушений не было".

В случае повреждения металлических затворов плотины Киевской ГЭС может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, "в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла", сообщили в Укргидроэнерго.

Отмечается, что зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, людей успеют предупредить заранее.

Директор Укргидроэнего Игорь Сирота объяснил, что в самом худшем случае может затопить подвалы в некоторых районах Киева. При этом речь идет преимущественно о левом береге столицы.

Угроза подрыва Киевской ГЭС - что сообщалось

Напомним, 12 июля пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в "подготовке" к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, "чтобы обвинить Россию".

В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты могут осуществить ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища, пытаясь повредить определенные критические элементы дамбы, однако полностью уничтожить ее не получится.

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