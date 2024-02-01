От новой должности главнокомандующий отказывается.

Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного вызвали в понедельник, 29 января, в Офис президента и сообщили об увольнении.

Об этом CNN рассказали два источника, знакомые с этим делом. Как добавляется, пока официального объявления нет, однако указ президента по этому поводу ожидается до конца недели.

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Отмечается, что напряжение между Залужным и главой государства Владимиром Зеленским особенно возросло, когда генерал назвал войну с Россией тупиковой в своем интервью The Economist в ноябре.

В понедельник пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подчеркнул, что слухи об увольнении главнокомандующего армии не соответствуют действительности. Министерство обороны также заявило, что это неправда. При этом сам Зеленский в ежедневном вечернем обращении в понедельник вообще не упоминал своего начальника армии.

По словам одного из источников, на небольшом собрании в ОП в понедельник, на котором также присутствовал министр обороны Рустем Умеров, президент заявил, что "принял решение уволить главнокомандующего Вооруженными силами". Во время спокойного разговора Зеленский предложил Залужному другую должность, но генерал отказался. Тогда глава государства подчеркнул, что отклонение предложения о новой работе, не изменит факт отстранения от нынешней должности.

CNN обратился в Офис президента с просьбой о дополнительных комментариях, но не получил ответа. Как отмечается, сейчас есть два варианта возможного преемника. Это нынешний глава Главного управления разведки оборонного ведомства Кирилл Буданов, а также командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский. Ни один из них не подтвердил это.

Возможное увольнение Залужного: основные моменты

В понедельник, 29 января, ряд источников сообщили о том, что Зеленский готовит увольнение Залужного. В Минобороны и ОП через несколько часов эти слухи опровергли. Однако СМИ предположили, что объявление отложили из-за давления Запада и военных.

Как ранее писал УНИАН, Залужному предлагали должность секретаря Совета национальной безопасности, но он отказался.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что реакция общества на эту информацию для него "выглядит странно", а самого генерала назвал "менеджером президента".

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