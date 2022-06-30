Также Украина получит шесть камер для беспилотных летательных аппаратов.

Канада завершает процедуры для передачи Украине 39 боевых бронемашин.

Как сказано на сайте канадского премьера, Трюдо сегодня завершил свое участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО).

Премьер Канады объявил о предоставлении дополнительных шести камер для беспилотников и о завершении переговоров о поставках Украине до 39 боевых бронированных машин поддержки, в том числе запчасти для ремонта и обслуживания.

Благодаря оказанию этой помощи будет завершено распределение 500 миллионов канадских долларов на военную поддержку Украины, о которых было объявлено в бюджете на 2022 год.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 млн. В частности, этот пакет будет включать системы ПВО, РСЗО и снаряды к ним, а также дополнительную артиллерию и амуницию.

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