В частности, речь идет о кредите в размере 200 миллионов канадских долларов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о дополнительной финансовой помощи для Украины.

Об этом говорится в заявлении на сайте канадского премьера.

В частности, опираясь на тесное сотрудничество партнеров по "Большой семерке" в последние месяцы для поддержки Украины, Трюдо объявил о выделении 151.7 миллионов канадских долларов на новую гуманитарную помощь, помощь в области развития и поддержание мира и безопасности для Украины.

Указанная сумма включает 75 млн на гуманитарную помощь, чтобы помочь с получением продовольствия, неотложной денежной помощи, защиты, убежища и медицинских услуг для украинцев; 52 млн на помощь в сельскохозяйственном секторе, в том числе на улучшение безопасности продовольствия путем решением проблем с зерновыми хранилищами; 15 млн будет направлено на усилия по разминированию и 9.7 млн - на содействие привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав человека.

Отдельно Трюдо анонсировал предоставление кредита для Украины на сумму 200 млн канадских долларов через Международный валютный фонд, чтобы помочь Украине удовлетворить насущные потребности в ликвидных средствах.

Дополнительно, он объявил о выделении еще 73 млн на гуманитарную помощь, в отношении которой Канада взяла обязательства 9 апреля 2022 года. Теперь эти средства были выделены для реагирования на кризис в Украине и в соседних странах.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Канада вводит дополнительные санкции против России и усиливает давление на агрессора.

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