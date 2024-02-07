Они могут выйти на пусковые рубежи около 05:00.

В ночь на среду, 7 февраля, российские захватчики подняли в небо нескольких бортов стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, они зафиксировали взлет нескольких бортов с аэродрома Оленья, который находится в Мурманской области.

"Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - около 5:00. Следите за нашими сообщениями. В случае объявления воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие", - добавили военные в своем официальном Telegram-канале.

Угроза массированного обстрела: последние новости

Вчера Monitoring опубликовал спутниковые снимки российского аэродрома, отметив, что россияне проводят действия, свидетельствующие о подготовке к ракетным обстрелам Украины.

Ночью россияне в течение нескольких часов атаковали Украину беспилотными летательными аппаратами, угрозу отменили только в 02:39.

Днем в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что оккупанты держат на боевом дежурстве в Черном море один подводный ракетоноситель, снаряженный 4 управляемыми ракетами типа "Калибр". Остальные российские корабли находятся в пунктах базирования, море штормит.

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