Сейчас на Бахмутском направлении уменьшилась активность вражеской авиации.

Командир батальонно-тактической группы 4 БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин рассказал, что Бахмут и дальше остается одной из самых горячих точек на линии боевого столкновения.

"Бахмут и дальше остается одной из самых горячих точек на линии боевого столкновения. Горячим является направление населенного пункта Богдановка, где противник подошел к окраинам населенного пункта и закрепился там. Но населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. Также противник подтянул свежие подразделения, пытаясь продвинуться к населенному пункту Ивановское. Но за последнюю неделю враг не имел успеха на данном направлении", - сказал он в эфире "Эспрессо".

По его словам, сейчас на Бахмутском направлении уменьшилась активность вражеской авиации, но значительно увеличилось применение артиллерии и ударных дронов со стороны противника. Однако, на направлении Клещиевки и Андреевки россияне тоже не имели успеха.

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"В течение недели линия фронта остается на месте. Захватчики пытаются с направления Курдюмовки проводить штурмовые действия, чтобы вытеснить наши подразделения за железную дорогу, но успеха не имеют. Противник понес потери, и ждет новых подразделений", - добавил военный.

Война в Украине - ситуация возле Бахмута

Командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что российским оккупантам на Бахмутском направлении важно вернуть все утраченные позиции, которые отбили ВСУ, и занять плацдарм для штурма временного оврага. Также враг хочет развивать успех в направлении Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска.

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