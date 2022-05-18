Ситуация в Мариуполе напряженная, оккупанты почти разрушили город.

Мариуполь сильно пострадал в результате атак РФ после начала полномасштабной войны против Украины. Город фактически разрушен, сообщается о более чем 20 тысячах жертв среди мирного населения.

УНИАН онлайн следит за происходящим в Мариуполе в среду, 18 мая 2022:

06:41 Отбой тревоги!

06:40 В Мариуполе основные усилия враг сосредоточивает на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00.

05:35 Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, смогут ли выпускники с оккупированных территорий получить украинские аттестаты. По его словам, сейчас на временно захваченных территориях Украины расположено около 800 школ.

04:58 Воздушная тревога в Донецкой области!

01:13 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуация наших героев из "Азовстали" продолжается.

"Эвакуационная миссия продолжается, и ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники", - отметил глава государства в видеообращении.

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