Высокие цены, странные правила, запугивание и полное отсутствие туристов - жителям города не нравится "русский мир".

Жители временно оккупированного Бердянска рассказали о ситуации в городе. Люди чувствуют себя узниками в колонии.

Об этом они рассказали изданию "Радио Свобода".

Бердянск - курортный город, большинство жителей зарабатывает именно летом, в разгар сезона. Однако в этом году туристов нет. Жители говорят, что отсутствие заработка для них настоящая трагедия. На отсутствие клиентов жалуются также владельцы кафе и ресторанов.

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"Мы девять месяцев несезонных кормимся за средства, заработанные летом. Отложенное на черный день почти доели, что делать дальше, не представляем. Отсутствие отдыхающих – это провал, это голодная зима", – рассказала местная владелица гостиничного бизнеса.

Оккупанты пытаются заверить жителей города, что скоро у них все наладится. Они начали ремонтировать некоторые дороги и обещают восстановить газоснабжение. Однако местные сказкам рашистов не верят. Они считают, что вся эта "щедрость" только для того, чтобы люди перестали ждать ВСУ.

"Зачем это делается? Чтобы дать нам понять, что здесь, якобы, новые хозяева Украины здесь не будет, деоккупацию не ждите, мы для вас стараемся. Они вкладывают в нас деньги, пытаются купить, а бердянцы все как так и надо воспринимают. Пусть, больше денег на ремонты – меньше денег на ракеты", - рассказал один из жителей города.

Местным сильно не нравится, что всюду оккупанты развесили свои триколоры и лозунги. Людей это угнетает, рашисты навязывают им свою идеологию. Как призналась одна женщина, среди бигбордов с российскими флагами ей даже трудно дышать. Люди чувствуют себя узниками в колонии, размером с город.

Подконтрольная оккупантам "власть" пытается набрать работников. Не хватает ни учителей, ни полицейских. Конечно, многие отказались работать на врага. Однако есть и такие, у кого не оставалось выбора или они перешли на сторону оккупантов.

Учителя, отказавшиеся преподавать детям российскую программу, боятся проводить уроки онлайн и работать в украинских школах дистанционно. Соседи и другие "добрые" люди могут "сдавать" таких преподавателей оккупантам.

У людей почти нет денег. Рашисты предлагают жильцам "финансовую помощь" в обмен на паспортные данные, однако ее очень трудно получить. Всюду очереди, неразбериха. Пожилым людям почти невозможно оформить "помощь" от оккупантов.

Также в городе большая проблема с ценами. На людях активно наживаются "перекупи". Местным приходится заказывать некоторые товары у продавцов, которые возят их из Запорожья. Довольно проблемно покупать лекарства, ведь на них цены "накручивают" еще больше, чем на продукты.

"То, что продукты дорогие, мы привыкли, крупы и масло же не будешь заказывать. А вот средства гигиены, например, да, заказываем. Представьте себе, дезодорант у нас стоит 150-200 гривень... И так со всем. Моющее средство для посуды 60-80 грн, а на подконтрольной 40 грн. Многие люди привозят или получают посылки и перепродают с рук, у нас процветает бизнес перекупщиков", – рассказала жительница города.

Кроме этого, рашисты заселяют в квартиры людей новых жильцов, которые не платят за коммунальные услуги и аренду. В городе замечают все больше людей, которые похожи на бурятов, а военные перевозят в Бердянск свои семьи.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Бердянске партизаны взорвали коллаборанта из местного ГАИ.

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