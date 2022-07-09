Сейчас продолжаются мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку в Северную операционную зону, где продолжаются мероприятия по усилению нашей обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВС Украины.

Генерал-лейтенант Наев посетил позиции военных ВСУ и пограничников, которые стали прочным "щитом", чтобы не дать противнику ни единого шанса повторить наступление с севера. Он также пообщался с военнослужащими непосредственно на позициях, ознакомился с условиями их службы, оценил уровень обороны и обсудил тактические планы защиты.

"В настоящее время ситуация полностью контролируется военными частями Вооруженных Сил Украины, подразделениями Государственной пограничной службы, подразделениями других военных формирований и правоохранительных органов. Ежедневно наши защитники выполняют комплекс мероприятий по улучшению инженерного оборудования оборонительных позиций", – заверил генерал-лейтенант.

Как сообщил командующий, продолжаются мероприятия по минированию опасных направлений и обустройству инженерных заграждений. Подразделения ГПС осуществляют мероприятия по укреплению государственной границы Украины на всех опасных и угрожающих направлениях.

По его словам, работа продолжается как в штабах и органах военного управления, где опытные боевые генералы ежедневно выполняют задачи по усилению нашей обороны на всех направлениях. Непосредственно на местах командиры бригад, батальонов, рот и взводов умело руководят подчиненным личным составом.

"Эта работа свидетельствует о добросовестном и правильном отношении к ситуации всех военнослужащих. Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника", – подчеркнул командующий Объединенными силами.

В этот же день Наев наградил военных, которые особенно тщательно проявили себя во время выполнения заданий.

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