Представитель ГУР подчеркнул, что ситуация на Донбассе для рашистов сегодня в приоритете.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что сейчас происходит обострение ситуации на востоке Украины. Все из-за того, что президент РФ Владимир Путин дал указание оккупировать Донбасс до конца марта.

В эфире телемарафона он заверил, что эти сроки ничего не значат, ведь ничего не получится у российских оккупантов. Украинский Донбасс держится, защитники защищают Бахмут.

"Основные события сейчас разворачиваются вокруг Бахмута, Соледара. Собственно, ничего не изменилось, есть вот те отчаянные попытки оккупировать Донбасс... ВСУ чрезвычайно трудно, ведь враг имеет значительный подготовленный мобилизационный резерв", — заявил Юсов.

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Он подчеркнул, что ситуация на Донбассе для рашистов сегодня в приоритете. Возможна активизация на других участках фронта, но эта - самая важная. Потери врага сейчас самые многочисленные с начала полномасштабного вторжения, ведь они спешат выполнить указания Путина по наступлению.

Минобороны о ситуации на востоке Украины

15 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о напряженной ситуации на востоке государства, где продолжается наступление врага и его круглосуточные атаки.

По ее данным, на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и подразделениях 2 армейского корпуса оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

Маляр рассказала, что только один учебный центр на территории Ростовской области каждую неделю отправляет около 500 спешно обученных, мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток.

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