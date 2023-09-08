Главнокомандующий ВСУ рассказал о Слобожанской наступательной операции.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в годовщину освобождения Балаклеи от российских войск опубликовал трогательное видео о том, как оно происходило.

"8 сентября 2022 года во время первого этапа Слобожанской наступательной операции наши воины вернули город под контроль Украины. Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а ее деоккупация создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск", - отметил генерал в подписи к видео.

По его словам, наступательные действия ВСУ строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"После прорыва вражеской обороны успех развивали мобильные рейдовые группы", - добавил Залужный.

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Напомним, представитель командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл сообщил, что две сотни украинских танкистов продолжат совершенствовать навыки управления танками Abrams, после окончания в августе основного курса комбинированных учений. Он уточнил, что учения были продолжены по запросу Украины.

Также сообщалось, что Украине передали первые 10 танков Leopard 1 от Дании, Нидерландов и Германии уже.

"10 танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и еще больше - на подходе. Теперь они могут стать частью наступления, которое украинцы еще только начинают. Работа, ведущаяся с весны, не прекращается", - говорилось в сообщении.

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