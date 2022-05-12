Ирпень - один из тех населенных пунктов Киевщины, которые подверглись наибольшему разрушению в результате российских обстрелов.

Мэр города Ирпень Киевской области показал масштабы уничтожения с помощью дрона. Ирпень - один из тех населенных пунктов, которые подверглись наибольшему разрушению в результате российских обстрелов.

Соответствующий ролик мэр Александр Маркушин опубликовал на своем Telegram-аккаунте.

"Город-герой Ирпень – один из тех населенных пунктов Киевской области, которые подверглись наибольшему разрушению в результате российских обстрелов жилого сектора и гражданской инфраструктуры", - отметил он.

По словам мэра, за месяц ожесточенных боев повреждено 70% города.

"8651 городской объект поверхностно поврежден, 2738 объектов частично разрушены, 885 объектов полностью разрушены. На видео - как выглядит Ирпень после освобождения от рашистов", - отметил Маркушин.

Напомним, в ОП заверили, не будут сбавлять темпов восстановления пострадавших регионов.

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