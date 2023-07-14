Облачность затрудняет работу мобильных огневых групп, которым необходимо видеть воздушную цель, чтобы прицелиться по ней.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, как погода может влиять на вражеские воздушные атаки по территории нашей страны и их отражения. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопросы о влиянии грозы и дождя на активность "Шахедов".

"Враг использует не только темное время суток. Но и, возможно, хотел воспользоваться капризами погоды. Если серьезная облачность, то это тоже усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны прежде всего видеть объект, видеть воздушную цель, чтобы прицелиться банально", - отметил Игнат.

Он добавил, что погода в целом влияет на любые объекты, которые есть в небе, на работу пилотируемой авиации.

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"Что касается крылатых ракет и "Шахедов", то погода не слишком влияет. Потому что они летят по своему маршруту заданному... возможно, сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур может влиять на "Шахеды", которые запускают через Азовское море. Это когда идет переход из плюса в минус и наоборот", - пояснил спикер.

Удары РФ по Украине и влияние погоды - главное

Ранее сегодня, 14 июля, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что на фоне очень сложных погодных условий и мощной грозы над Черным морем враг применял несколько волн дронов-камикадзе типа "Шахед", направляя их с использованием особенностей местности.

Всего, в ночь на пятницу 14 июля, силы ПВО ликвидировали в небе Украины 16 ударных дронов иранского производства "Shahed-136/131", а также разведывательный БПЛА оккупантов.

В частности, ночью российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В Кривом Роге есть "прилет", повреждены жилые дома, есть раненый.

Кроме того, враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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