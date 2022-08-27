Город Измаил на юге Одесской области, несмотря на сложное географическое положение, точно не станет "вторым Мариуполем". Высадка десанта в Одессе и области, в том числе в Бессарабии, где расположен Измаил, уже снята с повестки дня.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, оккупанты не могут высадиться в регионе не морским, не парашютным способом. В том числе из-за ракет Harpoon, которые Украине ранее передала Великобритания.
"Посмотрите, они даже оставили попытки высадить гарнизон на острове Змеиный, оставить там хоть одного своего солдата. Вот вам ответ на вопрос. Не переживайте, этот вопрос с повестки дня снят. Измаил никогда не станет "вторым Мариуполем", - заверил эксперт.
Отметим, юг Одесской области неоднократно обстреливался российскими ракетами, несколько раз оккупанты пытались попасть в мост через Днестровский лиман. Под ударом неоднократно был именно Измаильский район.