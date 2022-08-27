Эксперт успокоил жителей Измаила.

Город Измаил на юге Одесской области, несмотря на сложное географическое положение, точно не станет "вторым Мариуполем". Высадка десанта в Одессе и области, в том числе в Бессарабии, где расположен Измаил, уже снята с повестки дня.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, оккупанты не могут высадиться в регионе не морским, не парашютным способом. В том числе из-за ракет Harpoon, которые Украине ранее передала Великобритания.

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"Посмотрите, они даже оставили попытки высадить гарнизон на острове Змеиный, оставить там хоть одного своего солдата. Вот вам ответ на вопрос. Не переживайте, этот вопрос с повестки дня снят. Измаил никогда не станет "вторым Мариуполем", - заверил эксперт.

Отметим, юг Одесской области неоднократно обстреливался российскими ракетами, несколько раз оккупанты пытались попасть в мост через Днестровский лиман. Под ударом неоднократно был именно Измаильский район.

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