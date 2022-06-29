Оккупанты уже неоднократно наносили удары по Измаильскому району Одесской области.

Враг продолжает атаковать Одесскую область ракетами, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"Еще дважды враг ударил по морскому побережью в Измаильском районе. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. А насчет обломков ракеты, что найдены в поле Одесского района, установлено, что это была Х-31", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИИАН, ранее сообщалось, что по Одесской области вражеской стратегической авиацией был нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной из самолета Ту-22 с направления Черного моря. В результате точной работы сил ПВО ракета была уничтожена над полями Одесского района.

Оккупанты уже неоднократно наносили удары по Измаильскому району Одесской области.

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Россия сосредоточила все усилия на оккупации Лисичанска - последнего бастиона на пути захвата всей Луганской области. Сейчас в тех районах продолжаются бои.

С 25 июня оккупанты продвинулись на 2 км возле Лисичанского НПЗ к югу от города, пишут британские разведчики.

На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС.

Русские войска продолжают ракетный террор украинских городов, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня утром враг ударил по многоэтажке Николаева, а ракета, выпущенная в сторону Одесской области, была перехвачена силами ПВО.

В боях ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники.

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