Россия уже даже не прикидывается свободной страной.

После вторжения в Украину Российская Федерация окончательно превратилась в аналог Северной Кореи. На митингах против войны в РФ арестовывают тысяч мирных граждан, а по телевидению показывают лживые видео с провальным монтажом. Почти каждый день появляются новые доказательства ущемления свободы в России. Одним из них поделились шестиклассник Кирилл и его мать Наталия из Москвы.

Три дня назад в школе мальчика проводился урок о "спецоперации" в Украине. Учительница рассказывала о нацистах в нашей стране и "фейковые посты, что на митингах избивают граждан". На это Кирилл заявил, что в Украине идет война, и поведал о своих украинских друзьях. По дороге на второй урок мальчик выкрикнул: "Слава Украине". Это подтвердила его мать Наталия. По ее словам, у сына есть украинские корни, а сам он посещал Украинский культурный центр.

После того как Кирилл попытался рассказать правду, у его семьи начались проблемы с правоохранительными органами. Сначала на WhatsApp Наталии позвонили с незнакомого номера и потребовали явиться в полицию. Мать сказал, что никуда не пойдет без официальной повестки. Затем классная руководительница Кирилла пригласила женщину для разговора с инспекцией по делам несовершеннолетних. Наталия отказалась от беседы и навсегда забрала ребенка со школы.

На следующий день в квартиру семьи пришла полиция. Они стучали полчаса, выключили электричество и просунули под дверь повестку с требованием прийти на допрос. Вот в такой "свободной стране" живут россияне. Власти хотят, чтобы граждане просто молча "кушали" пропаганду по телевиденью.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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