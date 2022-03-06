Многие считают это видео доказательством слухов о том, что Путин скрывается в своем бункере на горе Ямантау.

Пользователи сети обсуждают, вероятно, смонтированное видео с президентом РФ Владимиром Путиным с якобы встречи с российскими стюардессами. Зрители обратили внимание на зеленый контур и "прозрачный" микрофон, сквозь который проходит рука агрессора.

По мнению внимательных зрителей, президент России мог сидеть на зелёном фоне. То есть две картинки - с сотрудницами авиакомпаний РФ и с самим Путиным - снимались в разное время, а потом "склеивались".

Также многие заметили, что рука главы страны-агрессорапроходит сквозь микрофон, когда он жестикулирует. А некоторые обратили внимание на тот факт, что девушка не реагирует на мимику Путина и жесты, она смотрит на пустой стул.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, Путин боится вылезти из своего бункера, а видео было сделано с применением технологии хромакея (технология сочетания двух и более изображений или кадров в одной композиции, с помощью которой можно разместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте).

"Как можно увидеть, микрофон ложный, как и вся "массовка" на видео. Сам Путин, по мнению многих, находится сейчас в своем бункере на горе Ямантау", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский потроллил Путина, отодвинув рукой микрофон в конце своего выступления.

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