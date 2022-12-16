Мэр города призвал выключить все электроприборы.

В результате массированной ракетной атаки российских оккупантов Полтава осталась без электричества. На территории области тоже наблюдаются перебои, о чем сообщили местные жители.

Информация об исчезновении света в городе поступила от мэра Александра Мамая. Он написал в своем официальном Telegram-канале: "Внимание. Полтава без электроэнергии. Полтавчане! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте осторожны".

Тем временем жители Полтавской области сообщили "Суспильному", что в разных населенных пунктах тоже наблюдаются проблемы с энергоснабжением. Определить их масштаб пока невозможно.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал об аналогичной ситуации в Харькове. Город остался без света в результате трех ударов рашистов по объектам инфраструктуры в Чугуевском районе.

Массированная атака оккупантов 16 декабря

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким примерно в 8:30 написал о пусках ракет. После этого по всей Украине началась воздушная тревога. Сообщалось, что ожидается 60 ракет.

Первые "прилеты" были зафиксированы в Харькове, Запорожской области и Кривом Роге. В последнем рашисты ударили по жилому дому, из-под завалов уже вытащили маленькую девочку.

Жители столицы тоже слышали взрывы, но как минимум большая часть из них — это работа ПВО. Все ветки метро в Киеве временно остановлены, а станции работают как укрытия.

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