В одном из сел появился свой "смотрящий", который хвастается фотографией с Кадыровым.

В село Плодородное под Мелитополем зашли подразделения "кадыровцев". Тик-токери Рамзана Кадырова активно развешивают свои флаги, а российские военные ищут рабсилу.

Как сообщили местные жители, первым делом "кадыровцы" начали завешивать сельские дома и здания флагами с изображением своего бородатого "вождя", пишет "Риа-Мелитополь". Кроме того, в селе много русских и бурятов - они занимают пустующие дома.

"На каждом перекрестке в Плодородном выставлен блок-пост, где рашисты упорно окапываются. В поселке появился и свой "смотрящий" - чеченец по имени Бено. Этот дин-дон, хвалится всем совместным фото с Кадыровым и предлагает услуги по защите", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Мелитополе

Мелитополь с 26 февраля текущего года находится под контролем оккупантов. Из города выехали более половины жителей.

Город захвачен, но не покорен противником. В Мелитополе и недалеко от города работают украинские партизаны там не раз раздавались взрывы. В частности, 3 ноября стало известно, что в результате взрывов было разрушена часть завода, где был основной штаб захватчиков.

8 ноября Иван Федоров поделился, что в селе Вознесенка Мелитопольского района украинские партизаны подорвали место базирования противников.

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