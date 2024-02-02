Они поблагодарили разведчиков за восстановление исторической справедливости.

Государственная пограничная служба опубликовала архивное фото российского ракетного катера "Ивановец", который Украина вчера уничтожила в оккупированном Крыму.

Фотография появилась в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы. "Благодарим побратимов из Главного управления разведки Министерства обороны Украины за то, что восстановили историческую справедливость и записали р*шистское корыто "Ивановец" в подводный флот", - добавили они.

На фото Балаклавская бухта, февраль 2014 года. Пограничники отмечают, что на фотографии российский катер, вооруженный противокорабельными ракетами, "дымит, пыхтит и угрожает катеру морской охраны Госпогранслужбы".

Видео дня

"А пограничный катер, хоть и мал, но излучает непокоренность и уверенность, что все будет Украина", - добавили они.

Уничтожение корабля "Ивановец": что известно

1 февраля Главное управление разведки Минобороны обнародовало видео уничтожения российского катера, который находился на рейде озера Донузлав.

В Военно-морских силах сообщали, что на борту катера могло находиться 40 российских моряков. Впоследствии в разведке сказали, что спасательная операция оккупантов завершилась провалом.

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что катер получил шесть ударов морскими дронами типа MAGURA V5.

Вас также могут заинтересовать новости: