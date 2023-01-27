Вицепремьер-министр Италии Маттео Сальвини выступил с критикой относительно международных обращений украинского президента.

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини выступил против инициативы показать зрителям обращение украинского президента Владимира Зеленского во время главного песенного фестиваля страны.

По данным Bloomberg, речь идет о культурном мероприятии, которое итальянцы ожидают в Сан-Ремо с 7 февраля. СМИ пишут, что Сальвини является давним "поклонником" российского президента Владимира Путина, поэтому он не хочет дать возможность Зеленскому напомнить итальянцам о вероломной агрессии россиян в Украине.

Вице-премьер-министр Италии отметил, что Сан-Ремо должен оставаться местом "для итальянских песен" и что он не будет смотреть выступление Зеленского.

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Ранее его политическая партия "Лига" также раскритиковала планы правительства оказать новую военную помощь Украине.

Военная помощь Украине от Италии

Недавно глава МИД Италии Антонио Таяни заявил СМИ, что страна завершает подготовку к отправке в Украину зенитного ракетного комплекса SAMP/T в партнерстве с Францией.

Он должен войти в шестой пакет помощи Украине в сфере обороны. Всего Италия уже предоставила Украине 5 пакетов помощи в сфере обороны на сумму около 1 млрд евро.

13 января 2023 года правительство Италии официально приняло решение поставить в Украину батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Подтолкнуть Рим к принятию окончательного решения помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".

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