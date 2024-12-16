Ранее стало известно, что Украина начала устанавливать на безэкипажные катера авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-73.

Украина применяет эрзац-ПВО для защиты катеров типа MAGURA. Об этом рассказал капитан первого ранка в отставке Владимир Заблоцкий, о чем говорится в новом материале УНИАН.

"Для самозащиты в состав группы катеров MAGURA включался один катер с двумя ракетами. По моим данным, был уничтожен один вертолет Ка-27. В сети можно было видеть катер с одной ракетой - вторая, видимо, была выпущена, поэтому я предполагаю, что это он уничтожил", - заявил Заблоцкий.

Напомним, еще в мае УНИАН писал о том, что на украинских морских дронах заметили зенитные ракеты. Тогда же эксперты предположили, что советские Р-73 предназначены для защиты катеров от российских вертолетов.

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Несколько позже было обнародовано фото, на котором можно детально рассмотреть украинский "зенитный" морской дрон.

Российско-украинская война - новые морские дроны

Украина не только модернизирует уже существующие безэкипажные катера, но и создает принципиально новые образцы такого оружия.

Напомним, в июне был представлендрон Stalker, который можно использовать, в частности, для доставки провизии или амуниции.

Позже, в сентябре, стало известно, что россияне начали серийно изготавливать свой первый морской дрон тяжелого класса. Предполагается, что он может действовать без контроля со стороны оператора - то есть только с привлечением ИИ и специальных программ.

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