Российские тепловозы осуществляли логистику вооружения и военной техники с военных предприятий РФ на оккупированную территорию Украины.

На территории России украинские разведчики вывели из строя два тепловоза, с помощью которых россияне перевозили вооружение на оккупированную территорию Украины.

Как сообщили источники УНИАН в украинской разведке, в ночь с 5 на 6 марта в российском городе Воронеж в результате специальных мероприятий ГУР был выведен из строя тепловоз, который осуществлял логистику вооружения и военной техники с военных предприятий РФ, которые в дальнейшем поступали на оккупированную территорию Украины.

Кроме того, ранее, в ночь на 19 февраля, в депо Орехово-Зуевского городского округа Московской области была совершена еще одна диверсия агентами ГУР МО.

"Сейчас о деталях этой операции не сообщается, однако из имеющегося видео можно сделать вывод о поджоге очередного тепловоза на российской железной дороге", - добавили источники.

Украинские удары по территории государства-агрессора

Ночью 24 февраля беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), в результате чего там возник пожар.

В ночь на 26 февраля силами Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в г. Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. Тогда в результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, было повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

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