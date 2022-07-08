Команда FIRMS собирает данные спутникового наблюдения об активных пожарах.

Команда FIRMS показала, как выглядит линия фронта российско-украинской войны. На снимках отлично видно, что боевые действия ведутся на Донбассе и вдоль линии Кривой Рог – Николаев.

Об этом свидетельствуют данные сайта The Fire Information for Resource Management System.

Команда собирает данные спутникового наблюдения об активных пожарах.

На снимках видно, что основные боевые действия идут по линии фронта в Донецкой и Луганской областей, а также вдоль линии Кривой Рог – Николаев.

Кроме того, на одном из снимков виден очаг возгорания в районе захваченных РФ украинских нефтедобывающих платформ на Одесском газовом месторождении в Черном море. Предположительно, горит одна из вышек.

"Нефтегазовая платформа в Черном море, которая, как утверждается, была поражена украинской ракетой, все еще горит. Структура по-прежнему кажется прочной", - говорится в сообщении.

ВСУ ударили по "вышкам Бойко" - что известно

20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве. Депутат Госдумы от оккупированного РФ Крыма Михаил Шеремет заявил, что атака украинских военных "развязала России руки" и что скоро "будут нанесены ответные удары по центрам принятия решений".

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