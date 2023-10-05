Коваленко акцентировал, что данные ракеты - не массовый продукт.

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) имеют разработанные алгоритмы противодействия иранским ракетам Fateh-110 и Zolfaghar, которые может заполучить Россия. При этом баллистические Zolfaghar могут сбивать только ЗРК Patriot и SAMP/T, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Не исключено, что после получения иранских ракет Россия будет применять Fateh-110 в ближних зонах, с наименьшей концентрацией ПВО, а Zolfaghar - по значительно большей площади тыловой Украины, где нет средств ПВО, способных перехватывать данные ракеты. Хотя эксперимента ради могут попытаться прорвать эшелонированную ПВО Киева", - предположил эксперт.

При этом Коваленко акцентировал, что данные ракеты - не массовый продукт, их количество ограничено и производство несопоставимо, например, с производством дронов-камикадзе, которыми российские войска засыпают Украину сотнями ежемесячно.

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"Кроме того, данные ракеты запускаются из специфических пусковых установок (ПУ), которые должны будут поставляться в Россию вместе с ракетами, а экипажи для них проходить дополнительную подготовку. И в условиях противодействия этим ракетам, возможно, выгоднее и эффективнее будет уничтожать именно ПУ, без наличия которых невозможно будет применять и сами ракеты", - указал эксперт.

Коваленко считает, что в истории с возможной передачей России ракет Fateh-110 и Zolfaghar очень много переменных:

"Не понятно, почему с 2022 года эта передача так и не была осуществлена? Неужели Россия не смогла предложить Ирану что-либо взамен, кроме денег, что могло бы заинтересовать? Или же собственное производство Fateh-110 и Zolfaghar не настолько велико, что для удовлетворения потребностей России, которая в начале 2022 года десятками в сутки запускала ОТРК "Искандер" по Украине, попросту придется опустошить накопленный годами БК?".

Ранее сообщалось, что в Институте изучения войны (ISW) зафиксировали признаки того, что Иран реально готов к продаже России баллистических ракет Fateh-110 та Zolfaghar.

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