По словам Чибрина, в селе Андреевка четверо российских военных изнасиловали мать и дочь.

Военный 64-й мотострелковой бригады, которую обвиняют в преступлениях в Буче, Никита Чибрин подтвердил убийства украинцев. В интервью российскому The Insider он также подтвердил факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке.

Преступления своей бригады Чибрин объяснил тем, что у всех "ехала крыша".

"Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. "Синдром Рэмбо" включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства. У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали", - рассказал оккупант.

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По словам Чибрина, в селе Андреевка четверо российских военных изнасиловали мать и дочь.

Далее военный начал жаловаться, что преступления были совершены из-за якобы ужасных условий на фронте: "Люди не были долго в нормальном мире. У них не было нормальных условий. Украинская армия показывала кадры окопа, где у них все по-человечески: убежище, изоляция от влаги, кровати нормальные, электричество. У армии Украины отношение к своим солдатам намного лучше".

Чибрин прикидывался на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую. Из-за того, что он сбежал и отказался стрелять, от него, по его же словам, "отвернулись все, в том числе семья".

Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде: "Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания".

Бучанская резня

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многие погибших пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что противники убили более 400 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группу женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней. Девять из них сейчас беременны.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

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