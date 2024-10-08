Такие преступления приобрели системный характер с февраля 2023 года.

Только в сентябре этого года российские оккупационные войска 250 раз применили против Сил обороны Украины снаряженные опасными химическими веществами боеприпасы.

Как сообщается на странице Командования Сил поддержки ВСУ в Facebook, речь идет о К-51 и РГ-ВО, которые обычно используют для борьбы с беспорядками. Эти средства запрещено использовать на войне. Кроме того, россияне применяли против ВСУ боеприпасы, содержащие опасные химические соединения неустановленного типа.

Отмечается, что украинские подразделения радиационной, химической и биологической разведки фиксируют применение химических веществ с начала полномасштабной войны, однако в феврале прошлого года это стало системным. По состоянию на 24 сентября известно о 4228 применениях боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

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Химическое оружие на фронте

Ранее британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что российские захватчики выгоняют украинских защитников из окопов с помощью химического оружия.

Сегодня стало известно, что Великобритания ввела санкции против российских войск радиологической, химической и биологической защиты. Страну обвиняют в применении токсичного удушающего агента хлорпикрина.

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