С советских времен у россиян остались большие запасы в арсенале.

Россияне периодически применяют различное химическое оружие на фронте против бойцов ВСУ, ведь у них с советских времен осталось много запасов. Об этом в эфире Киев24 рассказал заместитель комбата Ахиллес батальона ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич

В частности, комментируя информацию от западных аналитиков, что на Харьковском направлении российские войска применили неуказанное химическое вещество против бойцов ВСУ, он отметил, что конкретно об этом случае ничего сказать не может, но в целом у россиян это частая практика:

"Периодически они это делают. У нас это был и аммиак, и хлор, и фосфорные бомбы бросали".

Военный добавил, что с советских времен у россиян осталось "очень много интересных вещей" в арсенале, и они их применяют периодически.

В то же время он не исключил, что враг мог придумать и что-то новое.

Химическое оружие на фронте

Как рассказывал командир 704-го полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Украины полковник Виктор Явтушенко, оккупанты, чтобы запутать военных, сначала с дрона могут сбросить обычную дымовую гранату, а уже следом - ядовитую.

Помощница директора "Европейского центра" в американском аналитическом центре Atlantic Council Эмма Никс, если мир не даст решительного жесткого ответа на это, Россия перейдет к более масштабному и смертоносному применению химического оружия.

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