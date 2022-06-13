Оккупанты на Херсонщине очень нервничают.

Российским оккупантам на Херсонщине не удалось создать картинку поддержки их местным населением.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Оккупанты очень нервничают. Все, что они пытались делать в Херсонской области, абсолютно все – у них ничего не получилось. Задействовать местное самоуправление, в том числе, депутатов областного совета для того, чтобы сделать картинку приветствия этих орков в Херсонской области, не получилось. Областной совет принял несколько обращений и о вооруженном сопротивлении оккупантам, и о непризнании каких-либо референдумов. Так же повело себя и местное самоуправление наше, большинство глав громад поддержали нашу позицию", - сказал Соболевский.

По его словам, россияне не получили поддержки населения – тысячные митинги являются подтверждением истинного отношения херсонцев к вторжению российских войск.

"Они не получили необходимое им количество предателей для того, чтобы провести референдум – им нужно было значительное количество людей, которые сделают картинку, чтобы открыть участки... Они не получили поддержку бизнеса во время введения так называемой рублевой зоны. Поэтому и эти компромиссы бивалютной системы, и сейчас большинство предпринимателей не выполняют требование установить ценники в рублях, до последнего пытаются этого избежать. Они не получили никакой поддержки при раздаче паспортов. У них не хватает людей даже для картинки", - подчеркнул заместитель председателя облсовета.

Как сообщал УНИАН, жители Херсонщины на праздновании "Дня России" включили гимн Украины.