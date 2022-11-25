Из-за постоянных вражеских обстрелов из городских больниц эвакуировали пациентов.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, есть жертвы среди гражданских.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. "Снова обстрелы Херсона. Есть пострадавшие среди мирных жителей", - отметил он.

В свою очередь председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что из-за постоянных обстрелов российских войск из херсонских больниц решено эвакуировать пациентов.

Видео дня

"Детей, проходивших лечение в Херсонской областной клинической больнице, перевезли в Николаев. Там они и в дальнейшем будут получать всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты Херсонского областного учреждения по оказанию психиатрической помощи также эвакуированы из города. 100 человек будут лечиться в Одессе, пока в Херсоне будут повторяться вражеские удары", - проинформировал он.

Янушевич также напомнил, что все жители Херсонщины, желающие эвакуироваться в более безопасные области Украины, могут обращаться в ОВА .

Обстрелы Херсона

Как сообщал УНИАН, по информации Янушевича, 24 ноября российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. В результате обстрелов погибли 10 человек, 54 были ранены.

В Херсоне враг попал в частные и многоквартирные дома, судостроительный завод, здание на территории школы и газовые трубы. Также россияне обстреляли населенные пункты Зеленовка, Чернобаевка и Степановка Херсонского района, а также Берислав.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины.

Говоря об обстрелах Херсона и области, президент Владимир Зеленский отметил, что это месть тех, кто проиграл.

Вас также могут заинтересовать новости: