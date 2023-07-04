Погибли мужчина и женщина, данные о травмированных уточняются.

Сегодня утром враг нанес по Херсону артиллерийский удар, из-за чего погибли люди.

По данным Херсонской областной прокуратуры, 4 июля около 6:00 Вооруженные Силы РФ осуществили артобстрел города.

"Двое горожан - мужчина и женщина - получили травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас данные по травмированным уточняются. Повреждены жилые дома", - сообщает прокуратура.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, чтобы задокументировать очередное военное преступление, совершенное российскими военнослужащими.

Уже начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов, выпустив по Херсонщине более 400 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА. Только по городу Херсон враг выпустил 35 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области - шесть человек получили ранения", - рассказал Прокудин.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, российские захватчики усилили обстрелы Херсонщины. В частности, за 2 июня по деоккупированной части региона было выпущено врагом почти 600 снарядов. Под огнем - Херсон, Антоновка, Золотая Балка, Садовое и т.д. Захватчики уничтожают жилые дома, аптеки, больницы, убивают мирных жителей.

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