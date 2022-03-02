В Харькове очень большие разрушения, утром вражеский снаряд попал в Национальный университет имени Каразина и здание УВД.

Город Харьков оцеплен частично, коммунальщики работают и пытаются восстановить подачу тепла и электричества, организована раздача гуманитарной помощи населению.

О текущей ситуации в городе рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время информационного телемарафона.

"Напряженно прошла ночь, потому что были бомбежки. Бомбили как жилые кварталы, пострадали, так и инфраструктурные объекты. Только что попали снаряды в университет, который на ул. Мироносицкой (Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина), в здание УВД в Харьковской области. Очень большие разрушения происходят", - сказал Терехов.

В то же время, по его словам, несмотря на бомбардировки, коммунальные службы города продолжают работать и возобновлять поставки электричества и тепла.

"По прогнозу у нас морозы будут. И наши коммунальщики сейчас прилагают максимальные усилия, чтобы хоть какое-то тепло было в домах. В городе осуществляется вывоз мусора. Вчера у нас даже коммунальные машины были обстреляны. Но мы контролируем ситуацию, работаем. Мы организовали складские помещения для раздачи продовольствия, развозим также продовольствие людям по районам Харькова, не смотря, что идут обстрелы", - сказал городской голова.

По его словам, город получает гуманитарную помощь из разных уголков Украины, а также из-за рубежа, в основном это продукты и лекарства.

"Очень тяжелая ситуация, глобальные разрушения, которые сегодня есть в городе, обстрелы постоянные, но Харьков держится", - отметил Терехов.

Он отрицает полное окружение города врагом.

"Есть частичное окружение Харькова. Наши защитники сегодня героически сдерживают и воюют с врагом. Поэтому ситуация тяжелая, но сказать о полном окружении сегодня нельзя", - сказал он.

По словам мэра, "Укрзализныця" регулирует вопросы эвакуации людей из Харькова, когда есть соответствующие поезда, об этом информируют людей. "И люди, которые имеют возможность и желают передислоцироваться по железной дороге, приходят на вокзал и по возможности выезжают из города", - сказал Терехов.

Как сообщал УНИАН, центр Харькова сегодня снова оказался под обстрелами. Взрыв прогремел в 1,5 километрах от Майдана Свободы, который был обстрелян днем ранее.

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