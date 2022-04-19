Жителей района просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

В Киевском районе Харькова существует большая угроза обстрелов со стороны российских войск.

Об этом сообщает Харьковская ОВА в Telegram-канале.

В связи с угрозой жителей района просят не выходить на улицу и оставаться в укрытиях.

"Внимание, жители Киевского района города Харькова! По данным Харьковской ОВА, 19 апреля существует большая опасность вражеских обстрелов. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и без необходимости не выходите на улицу. Берегите свою жизнь и жизнь близких", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, российские войска продолжают непрерывно обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Харькове.

Вчера в результате попадания российских снарядов на территорию детской площадки погибли мужчина и женщина.

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