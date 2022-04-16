В МВД призвали украинцев с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам.

Сегодня возле Харькова во время работ по разминированию территории погибли три украинских пиротехника, еще четверо были тяжело ранены.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в эфире общенационального телемарафона, передает Лига.нет.

"К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. При разминировании погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжело раненых", – сказал он.

По словам Монастырского, трагедия произошла во время разминирования части кассетного боеприпаса российских войск.

Глава МВД добавил, что из-за взрыва погиб в частности командир части пиротехников.

Монастырский также призвал украинцев с особой осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам. Он напомнил, что российские оккупанты минируют дверные ручки, стиральные машины и даже детские кровати.

По словам главы МВД, согласно общим правилам, один день активных боевых действий равен 30 дням разминирования территории.

Сейчас все силы вовлечены в процессы разминирования. Ежедневно сотрудники ГСЧС изымают более 5 тысяч взрывоопасных предметов. В связи с этим Украина просила Европу, США, Канаду помочь с разминированием, направив команды своих пиротехников.

Как сообщал УНИАН, на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

По оценке спасателей, почти половину территории Украины нужно разминировать в результате войны. Около 300 тысяч квадратных километров страны загрязнены взрывоопасными предметами.

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