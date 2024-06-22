Есть надежда, что Украина сможет "обуздать" вражескую авиацию, которая постоянно сбрасывает управляемые авиабомбы по нашему государству.

Вероятно, уже этим летом Украина таки получит истребители F-16, которые помогут реализовать несколько чрезвычайно важных задач.

Об этом заявил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что Украине действительно необходимы истребители F-16, сообщает 24 канал.

По его словам, с помощью F-16 Украина усилит противовоздушную оборону, ведь истребители могут сбивать вражеские воздушные цели. Также Украина получит возможности бить по территории РФ при наличии определенной номенклатуры боеприпасов. То есть по оккупантам будет прилетать еще больше.

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"Так или иначе противник будет вынужден маневрировать, оттягивать резервы, перемещаться, что затрудняет формирование такой ударной группировки, которая может системно давить на тот или иной отрезок. Динамика этого натиска изменится в пользу Сил обороны", - сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Также, как заявил Федоренко, есть надежда, что Украина таки сможет "обуздать" вражескую авиацию, которая постоянно сбрасывает управляемые авиабомбы.

"Но лучше всего сейчас воздержаться от каких-то детальных прогнозов. Придет время и именно Генштаб обнародует детали", - добавил он.

Истребители F-16 для Украины

Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, что западные истребители F-16, которые должны предоставить партнеры, в первую очередь "полетят сбивать российские бомбардировщики, а уже потом будут сами бомбить".

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