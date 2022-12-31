Россияне целились по одному из военных городков в Черниговской области.

Сегодня ночью, 31 декабря, Россия нанесла ракетный удар по Черниговской области. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер".

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его данным, агрессор целился по одному из военных городков.

"Траекторию ракеты "Искандер" практически невозможно отследить имеющимися ПВО. К счастью, погибших нет", - сказал председатель ОВА.

Чаус подчеркнул, что обстрелы региона продолжаются, и на протяжении последних дней интенсивность обстрелов возросла.

"Враг бьет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Вчера в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина. Враг-террорист. Именно так выглядит агония. Именно поэтому в эти дни надо быть максимально бдительными", - отметил руководитель региона.

Пользователи социальных сетей тоже пишут об обстреле, замечая, что не было сообщения о воздушной тревоге.

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов по Украине. 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре.

Также прошлой ночью оккупанты обстреляли Семеновку на Черниговщине, в результате чего один человек погиб, город остался без электроснабжения.

А этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии: выпустили около 20 снарядов.

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