В этот список попали Сергей Лазарев, Николай Басков, Иван Охлобыстин и другие российские знаменитости.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального составили список российских знаменитостей, которые поддерживают войну в Украине.

В перечне "продажных звезд" оказались Николай Басков, Сергей Безруков, Юлия Чичерина, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Полина Гагарина, Олег Газманов, Тина Канделаки, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Вячеслав Манучаров, Стас Михайлов, Владимир Пресняков, Яна Рудковская, Александр Серов, Анита Цой, Сергей Жуков, Мария Шукшина и многие другие.

Также в этом списке оказалась и журналистка Ксения Собчак, которая одновременно называет себя "независимой" и транслирует риторику Кремля.

К слову, если многие российские артисты молчат о войне в Украине, то актер Иван Охлобыстин и вовсе собрался ехать в Украину воевать за Россию. Вместе с ним на войну едет и его супруга.

Напомним, ранее в России запретили въезд 30 украинским артистом, которые активно осуждают войну в Украине.

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