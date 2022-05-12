Певица выразила свое презрение российскому артисту.

Украинская певица тина Кароль высказалась в адрес российского артиста Григория Лепса, который на днях посетил Донбасс с концертом для поддержки оккупантов.

По словам Кароль, она уже давно поняла, что за человек Лепс. И она рада, что много лет назад отказалась от него в роли продюсера.

"Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "нет". Заезжай поглубже, не убегай так быстро. Мы встретим тебя, как следует! Ты будешь пищей для червей", - написала Кароль в инста-сториз.

Кроме того, певица отреагировала и на песню, которую Лепс пел в машине по дороге на Донбасс. Он напевал "Рыцарский турнир" Высоцкого.

"Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага", - добавила Кароль.

Напомним, ранее появился полный список российских звезд-разжигателей войны в Украине.

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