Украинские пограничники не фиксируют перемещение техники и войск из Беларуси.

Несмотря на все заявления и угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко, ситуация на границе с Беларусью остается без изменений.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, украинские пограничники не фиксируют перемещения техники и войск.

"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Мы не наблюдаем увеличения техники или личного состава белорусских подразделений рядом с нашей границей", - отметил он. Видео дня

Новые заявления Лукашенко

Сегодня, 18 августа, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что к границе с Украиной перебросили "треть армии" Беларуси. Также он заявил, что Украина якобы разместила вблизи границы с Беларусью более 120 тысяч военных.

Ранее Александр Лукашенко призвал завершить войну в Украине, назвав незаконное вторжение России "дракой". По его словам, эта война якобы выгодна Западу, который почему-то хочет, чтобы украинцы и россияне "уничтожили друг друга".

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