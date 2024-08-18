Несмотря на все заявления и угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко, ситуация на границе с Беларусью остается без изменений.
Как сообщил в комментарии РБК-Украина представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, украинские пограничники не фиксируют перемещения техники и войск.
"Ситуация на границе с Республикой Беларусь без изменений. Мы не наблюдаем увеличения техники или личного состава белорусских подразделений рядом с нашей границей", - отметил он.Видео дня
Новые заявления Лукашенко
Сегодня, 18 августа, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что к границе с Украиной перебросили "треть армии" Беларуси. Также он заявил, что Украина якобы разместила вблизи границы с Беларусью более 120 тысяч военных.
Ранее Александр Лукашенко призвал завершить войну в Украине, назвав незаконное вторжение России "дракой". По его словам, эта война якобы выгодна Западу, который почему-то хочет, чтобы украинцы и россияне "уничтожили друг друга".