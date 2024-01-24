Российские оккупационные войска готовится к новой битве в районе Авдеевки. Захватчики сосредоточили там десятки тысяч резервов для новой атаки против Сил обороны, заявил офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов.
"Враг применяет попытки заезда техники, беспилотные летательные аппараты в больших количествах, разведывательные аппараты, которые летают, типа "Орлан", "Зала" и "Ланцеты". Оккупанты ведут подготовительную работу к новой битве. По факту, она уже началась, с применением огромного количества УАБов", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".
Он добавил, что для штурма Авдеевки оккупанты собрали около 40 тыс. резервов. Там появились заключенные, подразделения "Шторм-Z", "Шторм V".
"Также подошел с нуля сформированный танковый пункт оккупантов, где замечены новые танки, которые будут участвовать в штурме Авдеевки. Но Силы обороны готовятся к этому штурму", – констатировал Максим Морозов.
Война в Украине: что происходит на фронте
По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток, 24 января, на передовой произошло 50 боевых столкновений. Российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях. В частности, 5 атак Силы обороны отразили в районе Синьковки Харьковской области (Купянское направление).
Украинская авиация нанесла мощные удары по российским войскам. Били по местам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике противника.