В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Отмечается, что в течение суток произошло 50 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 5 атак возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск, на Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки возле дубравы Донецкой области и еще 3 - в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, Силами обороны отражено 5 атак вблизи Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

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"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки неподалеку Авдеевки и еще 5 - вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 9 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе заявили, что на Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Работиного Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Берислав, Садовое Херсонской области. Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций наших войск", - говорится в сводке.

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Российские оккупанты продолжают наносить удары как по военным, так и гражданским объектам. Силы ПВО уничтожили один вражеский дрон.

За прошедшие сутки враг всего нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые из гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям и повреждениям подверглись более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум зенитно-ракетным комплексам и пункту управления противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических ракет "Искандер-М", две управляемые авиационные ракеты Х-59.

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