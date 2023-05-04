Враг сейчас ведет очень агрессивные наступательные действия.

В Бахмуте сегодня "горячее, чем в аду". Об этом рассказал солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк ("Мамай") в эфире телемарафона.

Боец подчеркнул, что может говорить только о секторе ответственности своей бригады.

"Враг действительно ведет сейчас очень агрессивные наступательные действия. С безлимитным использованием артиллерии", - сказал он.

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По словам Сиротюка, оккупанты "палят по всему", используя тяжелые артиллерийские системы.

"Поскольку мы контролируем район многоэтажек, юго-западный въезд, дорогу Бахмут-Константиновка и пытаемся сохранить дорогу Бахмут-времен овраг, враг пытается перерезать эти пути сообщения. Пробует вести атакующие действия как со стороны Ивановского, где мы постоянно эти его наступления отбиваем, но находимся под очень плотным артиллерийским огнем", - рассказал он.

Этой ночью, заметил Сиротюк, менее чем за 30 минут они насчитали более 40 155-мм артиллерийских снарядов, выпущенных врагом "на маленький клочок территории".

"Очень жарко. Наверное, горячее, чем в аду. Враг спешит. Имеет задание к какой-то очередной дате любой ценой взять Бахмут", - подчеркнул он.

Кроме того, военнослужащий отметил, что сейчас погода "выровнялась", подсыхает почва.

"Ничего не препятствует наступлению. Ясная погода, практически безветренная. Очень быстро здесь на Донбассе сохнут почвы. Если еще три дня назад были сплошные дожди и окопы были по колени в воде, то сейчас этот глинистый грунт очень быстро просыхает, он позволяет предпринимать наступательные штурмовые действия", - отметил военнослужащий и добавил, что "на посадках появилась "зеленка".

По оценке Сиротюка, сейчас в Бахмуте "горячее", чем даже зимой.

"Сузился участок фронта. Мы сейчас контролируем эту часть западную, многоэтажки. И эту часть так называемую в районе самолетика. Поэтому враг может на этом маленьком клочке очень активно использовать артиллерию, чем он и занимается", - рассказал военнослужащий.

Он также отметил, что враг активно пытается бить по дорогам, врачам, "скорым", по медицинской эвакуации.

"Мы понимаем, что есть поставленная задача, к празднику, к так называемому их "Дню Победы" уничтожить до конца город Бахмут. И они очень активно этим занимаются", - сказал Сиротюк.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 мая, в своей утренней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что самые ожесточенные бои сейчас ведутся за Бахмут и Марьинку.

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили около 650 российских оккупантов. В целом потери агрессора с начала полномасштабной фазы войны составили более 192 тысяч убитыми.

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