В результате обстрелов врага пострадало много населенных пунктов.

Российские оккупанты за прошедшие сутки сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили 40 вражеских атак.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок. На полигонах Беларуси продолжается подготовка личного состава российских территориальных войск.

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На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток из артиллерии и минометов обстрелял населенные пункты Бучки Черниговской области; Нововасиловка, Рожковичи, Ворожба, Басовка, Юнаковка, Мирополье и Запсолье Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Барановка, Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Николаевка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Вместо этого захватчики обстреляли населенные пункты Тополи, Каменка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, пытался найти слабые места в нашей обороне. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступать, продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки противник безуспешно штурмовал направление населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районе Северного Донецкой области, но успеха не имел. Обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, тоненькое, Карловка, Нетайлово и Первомайское.

На Марьинском направлении захватчики пытались улучшить тактическое положение. Отражены многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Новомихайловки. Враги обстреляли Красногоровку Донецкой области.

На Шахтерском направлении интервенты обстреляли населенные пункты Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. При этом он совершал ужасные обстрелы, в результате которых погибли десятки человек. Россияне нанесли ракетный удар по городу Запорожье и авиаудар по Кизомису Херсонской области. Из артиллерии обстреляли населенные пункты Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Капуловка на Днепропетровщине; Красный Маяк, Токаровка, Антоновка, Кизомис и город Херсон.

Война в Украине: ситуация на фронте

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, а также совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВСУ нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре удара - по зенитно-ракетным комплексам противника.

По состоянию на 4 мая общие потери врага среди личного состава с 24 февраля и до 4 мая достигли отметки в 192 590 человек. ВСУ ликвидировали на украинской земле еще 650 захватчиков.

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