Ветеранов "Вагнера" перевели в беппечний режим службы, а зэки до сих пор играют роль мяса.

ЧВК "Вагнер" готовится к "адскому" наступлению ВСУ под Бахмутом Донецкой области.

Как сообщает проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на информированный источник, в ожидании контрнаступления "Вагнер" тратит зэков-наемников и добровольцев.

"На Бахмуте пока тратят штурмовиков - кроме зэков, там хватает разных добровольцев. Тех, кто просто по глупости записался и кто не очень интересен, быстренько ставят в строй и бросают в штурмы - ни они, ни зэки не нужны. Пригожин негласно сказал максимально эффективно использовать их, но уже не выпускать. Потери где-то под сотню в день их будут тратить, пока не закончатся все", - отметил источник.

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Тем временем ветеранов перевели в максимально безопасный режим. Основная задача сейчас-перетащить и сохранить старые запасы стрелкового оружия, хранившиеся под Соледаром и Бахмутом.

"Контрнаступление ВСУ по всем приметам может стать адским. У русских войск в управлении хаос, с поставкой бедствие, с людьми катастрофа, с мотивацией - провал, с разведкой - сум, с перспективами - все в хлам... Потери и последствия могут быть очень серьезными. Нельзя сравнить даже со всеми потерями за время войны", - отметил источник.

ВСУ готовятся к большому наступлению

В информационном пространстве в последнее время появляется все больше новостей о том, что ВСУ готовятся к крупному контрнаступлению. Впрочем, украинская разведка фиксирует, что и россияне усиленно готовятся к контрнаступлению ВСУ, например, во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики готовятся к круговой обороне и ведению боевых действий, а в Крыму оборудуют позиции, чтобы защитить военные объекты.

Между тем военные эксперт отмечают, что последние атаки РФ направлены на то, чтобы замедлить подготовку ВСУ к контрнаступлению. Оккупанты пытаются атаковать локации, где украинская армия концентрирует свои силы и средства.

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