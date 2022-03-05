По словам Виталия Кима, наша армия в перспективе скоро может захватить серьезную вражескую технику.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что с каждым днем боев наша армия становится все сильнее и мощнее. В частности, это касается и защитников на Николаевщине.

Об этом он сказал в своем видеообращении в Telegram.

По словам Виталия Кима, наша армия в перспективе скоро может захватить серьезную вражескую технику. В частности корабль или вертолет.

"Должен вам сказать, что с каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Действительно, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем", – заявил Ким.

"Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага попросту нет ресурса занимать города. Для этого нужен админперсонал, фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно. Поэтому, мне кажется, что угроза захвата города еще уменьшается. Война объединила против России. Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят русских, любят Украину. Тут, я думаю, что наши позиции только укрепляются. Теперь я понимаю, что они могут, чего не могут, это добавляет сил. Должен вам сказать, что с каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Действительно, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем", - подчеркнул Ким.

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