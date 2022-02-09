С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов прибыл в Белорусь для контроля готовности российских военных в учениях "Союзная решимость".

Об этом сообщает пропагандистское ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей ВС РФ к участию в совместных российско-белорусских учениях", - рассказали в ведомстве.

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Учения являются заключительным этапом проверки войск, которая началась в январе по приказам Путина и Лукашенко.

Всего учения России в Беларуси продлятся в два этапа: до 9 февраля будут выполнены передислокация и создании группировок войск на территории Республики и др; с 10 по 20 февраля пройдут обучения "союзнических" войск по отражению внешней агрессии и защиты интересов "Союзного государства".

Концентрация российских войск вокруг Украины

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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