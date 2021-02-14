Сегодня возле Новолуганского на взрывном устройстве подорвались три бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады, которые перемещались к огневым позициям.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих из состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

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"По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных", - говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Руководство Государственного бюро расследований держит расследование на личном контроле и выражает соболезнования родным и близким бойцов. "Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального управления ГБР в Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Гибель трех военных на Донбассе: что известно

Сегодня, 14 февраля, недалеко от Новолуганского в результате подрыва погибли трое военных: капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады двигались к огневым позициям для проверки несения службы и смены военнослужащих, но получили ранения, несовместимые с жизнью.

Военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время перемещения на позиции.

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Автор: Юлия Петриченко